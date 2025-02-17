Kızılay, "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla Çorlu’da kan bağışı etkinliği düzenleniyor. 17-18 Şubat tarihlerinde 10.30-19.30 saatleri arasında Atatürk Meydanı’nda düzenlenen kampanya hakkında detay paylaşan Kızılay Çorlu Şube Başkanı Ali Can Yılmaz, "Büyük bir yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği göstererek hiçbir karşılık beklemeksizin ihtiyacı olan insanların kullanmaları için kan bağışlayan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Tüm bağışçılarımıza Türk Kızılay’ı ve ihtiyaç sahipleri adına minnettarlığımızı sunuyor, bağışçılarımızın kalplerindeki iyiliğin hiç eksilmemesini temenni ediyorum" dedi. Çorlu’da geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kan bağışına ilişkin de bilgiler veren Yılmaz, "Çorlu’da 2024 yılında 107 bin 225 bağışçı toplamda 179 bin 249 ünite kan bağışında bulundu. 2024 yılında Çorlu’da ilk kez kan bağışlayanların sayısı ise 37 bin 363 oldu. Yine kan bağışında bulunan kişiler değerlendirildiğinde en çok yüzde 57 ile 25-44 yaş aralığındaki kişiler kan bağışında bulunurken bu kişileri yüzde 31,5 ile 45-64 yaş ve yüzde 11,3 ile 18-24 yaş arasındaki gençler izledi. Çorlu’da kan bağışlayanların yüzde 88,2’si erkeklerden oluşurken bağışçıların yüzde 11,8’ini kadınlar oluşturdu. Çorlu’da kan bağışında bulunan kişiler eğitim durumlarına göre sıralandıklarında ise ilk sırada yüzde 37,7 ile lise mezunları yer alırken sırasıyla yüzde 17,7 ile lisans, yüzde 17,5 ile ilkokul, yüzde 14, 5 oranıyla ortaokul ve yüzde 99,9 oranla ön lisans mezunları takip ediyor" ifadelerini kullandı. Yılmaz, bugüne kadar 10 ünite kan bağışında bulunan belediye personeli Sercan Tuncaya’ya bronz madalya ve teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: iha