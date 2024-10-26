Silivrispor'un sahası, maç boyunca coşkulu taraftarlarıyla dolup taştı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Silivrispor, hızlı ve etkili bir oyun sergileyerek rakip kaleye yüklenmeye başladı.
İlk yarıda, Silivrispor'un golcü oyuncuları ardı ardına bulduğu gollerle öne geçti. 20. dakikada, sağ kanattan gelişen bir atakla gelen ilk gol, takımı ateşledi. İkinci gol ise 35. dakikada geldi; bu kez mükemmel bir pas organizasyonuyla rakip defansı açan Silivrispor, farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarıda da Silivrispor'un baskısı devam etti. 55. dakikada, ceza sahası içinde yaşanan karambolde, topu ağlarla buluşturan Silivrispor, skoru 3-0 yaptı. İnegöl Kafkas Spor, bu durumda maçı çevirmek için mücadele etmeye çalışsa da, Silivrispor'un etkili savunması karşısında zorlandı.
Maçın sonlarına doğru, 75. dakikada Silivrispor'un dördüncü golü geldi. Bu gol, taraftarları iyice coşturdu ve takımın galibiyetine olan inancını pekiştirdi. İnegöl Kafkas Spor, maçın son dakikalarında bir gol bulmayı başarsa da, bu sonuç maçı 4-1 Silivrispor'un lehine tamamladı.
Silivrispor, bu önemli galibiyetle puan tablosundaki konumunu güçlendirdi ve taraftarlarından büyük alkış aldı. Teknik ekip ve oyuncular, gösterdikleri performansla gelecek maçlar için umut verdi. İnegöl Kafkas Spor ise önümüzdeki karşılaşmalar için ders çıkararak yoluna devam edecek.
KAFKASSPOR iLK 11
1 EMRE ŞEKER
22 ÇAĞATAY POLAT DEMIR
75 YAŞAR MIRALP ARSLANTÜRK
33 DOĞUKAN ATEŞ
21 KEREM DEMIR
41 HASAN BEKİL
12 UMUT DOĞDU
17 ÖMER FARUK BOZ
77 YUSUF KAPLAN
9 BATUHAN DOĞRUKIRAN
99 YAĞIZ HAYDAR DOĞAN
SiLiVRiSPOR iLK 11
13 KAAN ATAKAN
4 RAMAZAN KALLIOĞLU
5 MEHMET USLU
6 MEHMET AYDIN
9 ÇÜNKÜ AKTAŞ
10 EMRE ESER
TAHSİN HACIMUSTAFAOĞLU
17 EMRE DEMİR
54 KERİM BÖLÜK (C)
77 KADIRJAN BİLİKLİ
99 BATUHAN KURT