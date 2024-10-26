Silivrispor'un sahası, maç boyunca coşkulu taraftarlarıyla dolup taştı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Silivrispor, hızlı ve etkili bir oyun sergileyerek rakip kaleye yüklenmeye başladı.

İlk yarıda, Silivrispor'un golcü oyuncuları ardı ardına bulduğu gollerle öne geçti. 20. dakikada, sağ kanattan gelişen bir atakla gelen ilk gol, takımı ateşledi. İkinci gol ise 35. dakikada geldi; bu kez mükemmel bir pas organizasyonuyla rakip defansı açan Silivrispor, farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda da Silivrispor'un baskısı devam etti. 55. dakikada, ceza sahası içinde yaşanan karambolde, topu ağlarla buluşturan Silivrispor, skoru 3-0 yaptı. İnegöl Kafkas Spor, bu durumda maçı çevirmek için mücadele etmeye çalışsa da, Silivrispor'un etkili savunması karşısında zorlandı.

Maçın sonlarına doğru, 75. dakikada Silivrispor'un dördüncü golü geldi. Bu gol, taraftarları iyice coşturdu ve takımın galibiyetine olan inancını pekiştirdi. İnegöl Kafkas Spor, maçın son dakikalarında bir gol bulmayı başarsa da, bu sonuç maçı 4-1 Silivrispor'un lehine tamamladı.

Silivrispor, bu önemli galibiyetle puan tablosundaki konumunu güçlendirdi ve taraftarlarından büyük alkış aldı. Teknik ekip ve oyuncular, gösterdikleri performansla gelecek maçlar için umut verdi. İnegöl Kafkas Spor ise önümüzdeki karşılaşmalar için ders çıkararak yoluna devam edecek.

KAFKASSPOR iLK 11

1 EMRE ŞEKER

22 ÇAĞATAY POLAT DEMIR

75 YAŞAR MIRALP ARSLANTÜRK

33 DOĞUKAN ATEŞ

21 KEREM DEMIR

41 HASAN BEKİL

12 UMUT DOĞDU

17 ÖMER FARUK BOZ

77 YUSUF KAPLAN

9 BATUHAN DOĞRUKIRAN

99 YAĞIZ HAYDAR DOĞAN

SiLiVRiSPOR iLK 11

13 KAAN ATAKAN

4 RAMAZAN KALLIOĞLU

5 MEHMET USLU

6 MEHMET AYDIN

9 ÇÜNKÜ AKTAŞ

10 EMRE ESER

TAHSİN HACIMUSTAFAOĞLU

17 EMRE DEMİR

54 KERİM BÖLÜK (C)

77 KADIRJAN BİLİKLİ

99 BATUHAN KURT