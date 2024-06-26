Yaz aylarında kavurucu sıcaklara karşı klima her ne kadar kurtarıcı olsa da bilinçsiz kullanımı bazı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, klimalara düzenli bakım ve filtre temizliği yapılmaması halinde bazı rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Sıcaklıkların artmasıyla klima kullanımı da arttı. Evde, iş yerlerinde, toplu taşımalarda ve akıllara gelebilecek birçok yerde klima kullanılırken, klimalı ortamda sağlıktan olmamak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, sıcak havaların vazgeçilmezi klimanın yanlış kullanımında görülebilecek rahatsızlıklara değindi. Dr. Öğr. Üyesi Üşen, birçok kişinin iç mekanları serinletmek için kapı ve pencereleri açmayı tercih ederken, diğerlerinin ise klima kullanarak rahatlamayı tercih ettiğini belirterek, “Klima, iç mekanları hızlı bir şekilde soğutma kabiliyeti nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilen bir serinleme yöntemidir. Ancak yanlış kullanım veya düzensiz bakım durumunda klimaların sağlığımıza olumsuz etkileri olabilir. Klimanın sık kullanımı, iç mekan havasını kurutabilir. Bu da cilt kuruluğuna ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir” diye konuştu.

Filtre temizliği hava kalitesini etkiler

Klimanın filtrelerinde biriken toz ve kirlerin iç mekanlarda hava kalitesini olumsuz etkileyebildiğine dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Üşen, şöyle devam etti:

“Ayrıca klimanın neden olduğu iç ve dış ortam arasındaki büyük sıcaklık farkları, baş ağrısı ve yorgunluğa yol açabilir. Özellikle dışarıda sıcaklık 30 derecenin üzerindeyken klimanızı 20 dereceden düşük ayarlamayın. Sürekli olarak soğutulmuş bir odadan soğutulmamış bir odaya geçişten kaçının. Bu dolaşım sisteminizi zorlar. Klima kullanırken yeterli mesafe olmasına ve kısa süreli kullanıma dikkat edin. Serinlemek için kapı ve pencereleri açmak ve klimaların kullanımı, yaz aylarında iç mekanlarda rahatlamak için yaygın yöntemlerdir. Ancak bu yöntemlerin sağlığımıza olan etkilerini anlamak ve doğru kullanım önemlidir. Dengeli havalandırma, doğal gölgeleme ve iç mekan hava sirkülasyonunu artırma gibi yöntemlerle evlerde ve ofislerde sağlıklı bir serinleme ortamı oluşturabiliriz. Yaz aylarında serinlemek için en uygun yöntemi seçerken, uzmanların önerilerine uyarak iç mekanlarda daha sağlıklı bir ortam oluşturmaya özen gösterelim.”