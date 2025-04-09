KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz bir çevrede huzurla zaman geçirebilmesi için temizlik seferberliğine başladı.

Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde çok sayıda personel ile başlayan çalışmalar ile yabani ot temizliği, ağaç budama ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirdi. Titizlikle çalışan ekipler; ilçenin hem estetik hem de hijyen açısından sağlıklı bir yaşam alanı olarak kalması için mahallenin dört bir yanında yoğun mesai harcadı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, genel temizlik çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti