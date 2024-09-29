İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nikomedia Festivali'nin startının verileceği ‘Bir Şehrin Hikayesi’ adlı ücretsiz dans gösterisine tüm vatandaşları davet etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, bugün Derince Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek “Bir Şehrin Hikayesi” adlı dans gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Program öncesi son prova gerçekleşirken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet incelemelerde bulundu ve dans ekibini ziyaret etti.

Bütün vatandaşları da bu eşsiz gösteriye davet eden Başkan Hürriyet, “Bu akşam yapılacak olan gösteride İzmit’in tarihini sanat, dans ve müzikle anlatacaklar. Tamamen kendi öz güçleri ve azimleriyle hazırladılar. Dışarıdan hizmet almadılar. Denizli Destan ve Sanat Merkezi de İzmit’in çocuklarına destek olmak için geldiler.

“HER DÖNEME İZ BIRAKMIŞ SINIRLARA SAHİBİZ”

Nikomedia Festivalimizin başlangıcını yapıyoruz. 8 ay sürecek olan bir festival. Kentin üç bin yıllık tarihini anlatmaya çalışıyoruz. İstanbul’dan önce Doğu Roma’ya 46 yıl başkentlik yapmış bir kentten bahsediyoruz. Laikliğin temeli olan Hoşgörü Fermanının da buradan imzalandığı herkese duyurmaya çalışıyoruz. Nikomedia başkent olduğunda İzmit’in sınırları Derince’ye kadar uzanıyordu. Her döneme iz bırakmış sınırlara sahibiz. Bunları sanat ile değerli kılmaya çalışıyoruz. İzmit’in çocukları İzmit’in tarihini anlatıyor. Bu çocuklar bizim için sanat akademimizin meyveleri. Onlar bizim için Nikomedia’nın ateşleri” dedi.