Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hem şehir merkezine hem de kentin en ücra köşelerine kadar uzanan yol çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri, çalışmalar kapsamında D-100 kara yolunun İstanbul istikameti yan yolda bulunan ve deforme olan çit tellerini yeniledi. Titizlikle yapılan çalışmayla zarar gören tellerin hem yayalara hem de araçlara zarar verme riski ortadan kaldırıldı.

Öte yandan ekipler, İzmit Tepeköy Mahallesi Dr. Ferdi Koçal İlkokulu önünde yaya geçidinin yakınında yan yatan ve devrilme tehlikesi oluşturan yaya yürüme yolu tabelasına müdahale etti. Tabela direği yerinden çıkarılarak, sağlam bir şekilde yeniden monte edildi. Ayrıca yerinden çıkan esnek şerit ve delinatörler de bu kapsamda yenilendi. Yapılan müdahale ile öğrenci, öğretmen ve velilerin okula ulaşımı daha güvenli hale getirildi.