4. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kentin tüm dinamikleri yapılan 3 ayrı toplantıda bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 04-13 Ekim tarihleri arasında 14’üncüsünü düzenleyeceği Kocaeli Kitap Fuarı, yazarların ve kitap tutkunlarının buluşmasına hazırlanıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal başkanlığında 14. Kocaeli Kitap Fuarı hazırlık toplantısı yapıldı. Geçtiğimiz yıl 988 bin 444 ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma unvanını taçlandıran Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl da göz alıcı stantları ve dopdolu içeriğiyle kitapseverleri Kocaeli Kongre Merkezi’nde ağırlayacak.

14. KOCAELİ KİTAP FUARI’NA GERİ SAYIM

Sekapark Otel’de görüş alışveriş ve isteklerin not edildiği toplantılar, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal başkanlığında gerçekleştirildi. 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nın daha da zengin içerik ve katılımla gerçekleştirilebilmesi için önemli bir altlık oluşturan toplantılarda Yerel Yayınevleri, STK’lar ve Yerel Yazarlar ile bir araya gelindi. Bu kapsamda Yeşildal’ın başkanlığındaki ilk toplantı Kocaeli’de bulunan yayınevleri ile gerçekleştirildi. Okuma kültürünün gelişimine kitap fuarlarının önemli katkı sağladığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal, Türkiye’de bir marka olan Kocaeli Kitap Fuarı’nın hazırlık çalışmalarının eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için herkesin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini belirtti. Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Adil Yıldırım’ın bulunduğu ikinci toplantı STK’lar, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal ve KENTİM A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Albayrak’ın katılımıyla düzenlenen üçüncü toplantı ise Kocaelili yazarlar ile yapıldı. Toplantılarda 14. Kocaeli Kitap Fuarı’na kentin dinamikleri tarafından nasıl katkı sağlanacağı ve zenginleştirileceği ele alındı.