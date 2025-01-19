KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün, İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu ay Gökçeören Mahallesi Üçgaziler Mevkii’nde devam etti. Katılımcılar, 6 kilometrelik yürüyüş parkuru boyunca doğanın kalbine yolculuk yaptı.

DOĞA VE LEZZET BİR ARAYA GELDİ

Yürüyüşe katılan doğaseverler, İzmit Belediyesi Mobil İkram Aracı’ndan sıcak çorba ve ev yapımı keklerin tadını çıkarırken, aynı zamanda çevreye duydukları hassasiyeti gösterdiler. Etkinlik sonunda yürüyüşçüler, çevre temizliği yaparak doğayı koruma bilincini pekiştirdi. Her ay farklı bir kırsal mahalleyi keşfetme fırsatı sunan Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, İzmit’in doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için yeni rotalar oluşturmaya devam edecek.