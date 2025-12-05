Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı merkezde eğitim gören özel gereksinimli bireylerden kurulan "Gonca Efeleri", AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu’ndaki "Engelsiz Türkiye Yüzyılı-Dünya Engelliler Buluşması 2025" programına davet edildi. Merkezde yürütülen "Sanatta Ben de Varım" projesi kapsamında 7 aydır eğitim alan 12 kişilik ekip, programda zeybek gösterisi sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da izlediği performans, katılımcılardan alkış aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterinin ardından ekibi tebrik etti.

"Hepimize ilham verdiler"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekibin başarısından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat tebrik ettiği öğrencilerle gurur duyduklarını vurgulayan Büyükakın, "Engelleri aşan yürekleriyle hepimize ilham verdiler" değerlendirmesinde bulundu.