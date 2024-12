Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Kocaelispor’da hazırlıklar sürüyor. Kocaelisporlu futbolcular Pedrinho ve Mehmet, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Pedrinho: "3 puan için gidiyoruz"

Kocaelispor’un deneyimli orta saha Pedrinho, her maçı kazanmak istediklerini söyledi. Pedrinho, "Tabi ligde lider olmak güzel bir şey güzel bir his. Çok çalışıyoruz çok emek veriyoruz. Bizim de hedefimiz her maçta olduğu gibi oraya da galibiyet parolasıyla gitmek ve tekrar üç puan alarak buraya dönmek" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yılmaz: "Daha çok skor üretmek istiyorum"

Kocaelispor’un bek oyuncusu Mehmet Yılmaz da takıma daha çok katkı vermek istediğini dile getirerek, "Ben oyun kurmayı daha çok seviyorum. Şampiyonluğa oynayan takımlarda bek oyuncuları daha çok hücuma katılır. Ahmet Oğuz’da bende hücum oynayabilen oyuncularız. Daha çok gol asist yapıp takıma katkı sağlamak istiyoruz. Malatyasporu da ciddiye alıyoruz. Kazanmaya gideceğiz" şeklinde konuştu.