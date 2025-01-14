Ana dalı Kyokushin-Kan olan ve farklı spor branşlarında da hizmet vermeyi hedefleyen kulüp, yeni dönemde aktif ve başarılı bir spor politikası izlemeyi amaçlıyor.
Toplantıda açıklama yapan kulüp başkanı Kamuran Özbek, “Yeni dönemin kulübümüze ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. İsmail Kocal hocamızın önderliğinde bugüne kadar ortaya konulan başarıların çıtasını yeni ekibimizle birlike inşallah sporun birleştirici gücü ile önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. ” ifadelerini kullandı.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan: Kamuran Özbek
Başkan Vekili: Salim Karslı
Başkan Yardımcısı ve Kulüp Sözcüsü: Metin Tahirler
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Ümit Aydemir
Çiğdem Tatlı
İrem Sena Efe
Murat Efe
Feride Yeltekin
Yeşim Yeltekin
Muhammed İbrahim Kocal
Furkan Osman Kocal
Aybüke Seda Kocal
Hatice Taze
Mehmet Karaca
Enes Kocaeli
Selahattin Kardaş
İlhan Orhan
Selin Yeltekin
Gökhan Aydemir
Ebubekir Aydın