Ana dalı Kyokushin-Kan olan ve farklı spor branşlarında da hizmet vermeyi hedefleyen kulüp, yeni dönemde aktif ve başarılı bir spor politikası izlemeyi amaçlıyor.

Toplantıda açıklama yapan kulüp başkanı Kamuran Özbek, “Yeni dönemin kulübümüze ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. İsmail Kocal hocamızın önderliğinde bugüne kadar ortaya konulan başarıların çıtasını yeni ekibimizle birlike inşallah sporun birleştirici gücü ile önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan: Kamuran Özbek

Başkan Vekili: Salim Karslı

Başkan Yardımcısı ve Kulüp Sözcüsü: Metin Tahirler

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ümit Aydemir

Çiğdem Tatlı

İrem Sena Efe

Murat Efe

Feride Yeltekin

Yeşim Yeltekin

Muhammed İbrahim Kocal

Furkan Osman Kocal

Aybüke Seda Kocal

Hatice Taze

Mehmet Karaca

Enes Kocaeli

Selahattin Kardaş

İlhan Orhan

Selin Yeltekin

Gökhan Aydemir

Ebubekir Aydın