Düzenlenen kahvaltıya Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, Mobilya Dernekleri Başkanları ile İnegöl mobilya Satış ve Pazarlama Komitesi (İMOSPAK) Başkanı Varol Aydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kahvaltının ardından açıklama yapan İnegöl mobilya Satış ve Pazarlama Komitesi (İMOSPAK) Başkanı Varol Aydın, “Fuara katılım sağlayan yaklaşık her iki fuar alanında 350 firma, firma sahiplerine kurulumundan sökümüne kadar orada bulunan değerli arkadaşlarımızın daha dikkatli olmalarını ve yorgun, uykusuz araç kullanmamalarını temenni ediyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin kalbi olan İstanbul mobilya fuarına yaklaşmış bulunuyoruz. 13 Ocak itibariyle fuar stantlarının kurulumunun başladığı bu günlerde biz de İMOSPAK olarak çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Bu etkinliklere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 16 yıl önce kurulan İMOSPAK’ın kuruluş amacı İnegöl mobilyasına yön vermek, yeni arkadaşlarımızı mobilyaya kazandırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte her yıl içerisinde düzenlediğimiz diksiyon, beden dili, hitabet eğitimlerinin birini dün akşam yüksek bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı pazarlamacı arkadaşlar ile uyum halinde götürme hedefindeyiz. Yeni eğitim programlarını geliştirerek yıl içerisinde devam edeceğiz.” dedi.

İMOS Başkanı Uğurtan Turgut ise, İstanbul fuarına hazırlık sürecinde olduklarını belirterek, mobilya sektörünün bir yıl boyunca bu önemli etkinliğe hazırlandığını ve önümüzdeki haftanın adeta bir düğün havasında geçeceğini ifade etti. Turgut, tüm katılımcılara başarılar dileyerek, kazasız ve sorunsuz bir hazırlık süreci temennisinde bulundu.

İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz da söz alarak “Hep bu fuarlar nedense kış gününe denk geliyor. Kış gününe geldiği için yollar malum biliyorsunuz bizde bu işin lojistik sektöründeyiz. Tabi ki İnegöl deyince aklımıza hep mobilya geliyor çünkü mobilya İnegöl’ün lokomotifi. Gerçekten İnegöl mobilyası bir çığır açmış. Taşımasıyla, lojistiğiyle, çalışanıyla dünyanın aşağı yukarı 175 ülkesine ulaştı. İnegöl’de ne tarafa dönerseniz dönün mobilya olmazsa olmazı İnegöl’ün. Burada bir sürü dernekler var konuyla alakalı. Ticaret odası bu işin içinde. Dernekler bu işe gönül vermiş durumda. Zaten kendilerine de teşekkür ediyorum. Yani İnegöl mobilyasına o kadar katkı sağlayan dernekler olmazsa olmazımız zaten. Onların çok başarılı işler yaptığını düşünüyorum. Bizim lojistik sektörümüzde de bu konuyla alakalı çok önemli gelişmeler var. Yani 700’ün üzerinde mobilya ağımız var. Bu aslında normalde Türkiye’nin çoğu yerinde değil, dünyanın çoğu yerinde yok. Onun için o konuda da çok şanslıyız. Sabahleyin mobilya burada sarılır sonra bakarsınız Şırnak’ta. İnşallah bu fuarda mobilyacılarımız, nakliyecilerimiz dikkatli olurlar.” ifadelerini kullandı.

Yenice OSB Başkanı Nedim İncebay da “Dünyada belki yoktur tahminimce yani bir ilçeden 300 tane firma toparlanıp, organize olup farklı bir şehirde, farklı bir fuar yerinde fuar düzenleyip yani bilmiyorum da bizim arkadaşlarımız aşağı yukarı her birisi 300 firma sayarsak bunların aşağı yukarı 3000 TL para harcıyorlar. 1 milyar TL gibi bir para harcayıp farklı bir şehirde organizasyon yapıp olduğu ilçeye, olduğu şehre ya da ülkesine ekonomiksel katkı sağlamak için gecesini gündüzüne katarak çaba sarf ediyor, kendini riske atıyor.” dedi.