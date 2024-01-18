AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur'un daveti üzerine parti binasında gerçekleşen buluşmada, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir birlikteliği ve ortak hedefleri üzerine bir araya geldi. MHP İzmit İlçe Başkanı Okur, misafirlerine ev sahipliği yaparak, seçim çalışmalarında birlikte hareket etme kararlılığını vurguladı.

Kemal Okur, ziyarette yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı'nın mutlak zaferi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Parti içindeki birimlerimiz ve gönüldaşlarımızla uyum içinde olacağız. 31 Mart'ta, beş yıldır yaşadığımız zorlu döneme Cumhur İttifakı olarak son vereceğiz. İzmit, o zaman gerçek anlamda gülümseyecektir" şeklinde ifadeler kullandı.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ise ziyaretin önemine vurgu yaparak, "Cumhur İttifakı olarak bir araya gelerek, ortak hedefler doğrultusunda birleşmemiz, şehrimizin geleceği adına önemli bir adımdır. Birlikte çalışarak, güçlü bir seçim kampanyası yürüteceğiz" dedi.

Ziyarette ayrıca AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ve İzmit Belediye Başkan aday adaylarından Muharrem Tutuş da hazır bulundu. Birlikte hareket ederek, Cumhur İttifakı'nın başarılı bir şekilde sonuçlanması için kararlılıkla çalışacaklarını belirttiler.