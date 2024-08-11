Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Civan sokak üzerinde komşu olan C.A.(73) ile S.P.(34) arasında henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P. üzerinde ki bıçakla C.A.'yı sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. S.P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ