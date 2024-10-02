Dernek, konut sahibi olmanın ciddi bir yatırım olduğunu ve karar verilmeden önce dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Ev sahibi olma sürecinde bilinmesi gereken pek çok faktör olduğuna dikkat çeken dernek, yatırım öncesi, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken unsurları üyeleriyle paylaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nouva Mimarlık'ın sahibi Mimar Mehmet Sünbül, sağlıklı bir yatırım süreci için göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar hakkında bilgilendirme yaptı.

1-Bütçe:

Öncelikle konut satın alma kararı verildikten sonra bütçe belirlenmelidir. Bu aşamada sıfır ya da ikinci el ev alma konusunda bütçe aralığı önemlidir. Sıfır evler ikinci el evlere göre genellikle daha pahalıdır. Bütçeyi baştan belirlemek hedefe ulaşmak konusunda atılacak önemli adımlardan biridir.

2-Konum:

Konut yatırımda konum çok önemlidir. Konumu iyi olan konutlar zamanla değer artışı sebebiyle ekstra kazanç sağlarlar. Ayrıca merkezi yerlere; alışveriş merkezleri, okul, hastane, ana ulaşım gibi alanlara yakın konumda olan konutlar kiralama ve satış konusunda her zaman avantajlı durumdadır. İyi konum hem kazanç hem de kullanım sırasında konfor sağlayacaktır.

3-İnşaat Şirketi:

Sıfır yada 2.el olarak satın alacağımız konutun üreticisi olan müteahhit ve taşeron firmaları araştırmamız önemlidir. Daha önce yaptıkları işlerden geri bildirimler incelenmeli, kullanıcı yorumları ve tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Güvenilirlik konusunda sorunu olan firmaların ürettiği projelerden uzak durulmalıdır.

4-İskan Durumu:

Satın alınacak olan konutun iskan durumu yetkili Belediyeden kontrol edilmelidir. İskanı olmayan konutlarda genellikle şantiye elektriği ve suyu kullanılır. Şantiye elektriği ve suyu normalden daha pahalıdır. Bu sebeple yüksek fatura ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bununla birlikte iskan alınamayan binalar genellikle sorunlu ya da eksik binalardır. Belediyeler eksik, hatalı üretim ya da sorun gördüğünde iskan belgesi vermemektedir. Kısacası yatırım yapacağımız konutun iskan belgesi özellikle incelenmelidir.

5-Taşıyıcı Sistem/Deprem Dayanıklılığı:

Satın alınacak olan konutun inşasında kullanılan taşıyıcı malzemelerin kalitesi önemlidir. Kullanılan beton sınıfı ve yapı çeliği ilgili yetkili yapı denetiminden ya da yetkili belediyeden raporları elde ederek malzeme kalitesi ve yapılan işçilik kontrol edilmelidir. Aynı zamanda zemin etüdü ve zemin sınıfı ile ilgili dosya da kontrol edilmelidir. Bu konularda uzman olan inşaat mühendisi, mimar vb. kişilerden danışmanlık hizmeti alınarak projelerdeki uyumluluk, varsa zemin iyileştirmesi yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Deprem gerçeği olan ülkemizde taşıyıcı sistem yatırım konusunda en önemli faktörlerden biridir.

6-Ruhsat Projesi ile Konutun Uyumluluğu:

Yetkili belediyeden projeler edinilerek son durumdaki konut ile proje uyumluluğu kontrol edilmeli yada uzaman bir mühendis/mimar aracılığıyla teyit edilmelidir. Özellikle projede çizilen tüm alanlar ve taşıyıcı sistemin doğru uygulanması yatırım açısından önemlidir. Satın alınacak olan konutun zemin katında dükkan var ise dükkan içerisinde binanın taşıyıcı sistemine etki edecek(kolon kesme, kiriş delme vb.) işlemler yapılıp yapılmadığı uzman eşiliğnden kontrol edilmelidir.

7-Tapu ve Haciz Durumu:

Tapu müdürlüğünden konutun tapusunu ve üzerinde satışa engel haciz vb. bir durumu olup olmadığını kontrol edilmedir.

8-Tefrişat ve Özellikleri:

Ev içerinde kullanılan malzemelerin kalitesinin araştırılması gerekmektedir. Isıtma, soğutma, elektrik tesisatı, su tesisatı, doğalgaz tesisatı vb. malzemelerin kaliteleri, servis durumları ve garanti süreleri kontrol edilmelidir.

9-Garanti ve Sigorta

Garanti süresi ve sigorta konut için önemlidir. Konut içerisinde ve kaba inşaatta kullanılan malzemelerin garanti süreleri araştırılmalıdır. Yapının sigortalanması gibi durumlar gözden geçirilmelidir.

10-Finansman Seçenekleri / Kredi Durumu:

Krediye uygu olması daire alış-satışında avantaj sağlamaktadır. Bu sebeple krediye uygunluk kontrol edilmelidir. Ayrıca satın alınacak konut sıfır ise günün fırsat finansmanları araştırılarak, kullanılabilecek seçenekler değerlendirilmelidir.

11-Sosyal İmkanlar:

Alacağımız konutun sahip olduğu sosyal imkanlar hem yatırım hem de konfor için çok önemlidir. Günümüz şehirlerinde trafik, nüfus yoğunluğu vb. etkenler evden çıkma konusunda insanları olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple yaşadığımız ortamda havuz, spor salonu, lokal, kafeterya, alışveriş merkezleri vb. olması yatırımımızı değerli kılacaktır.

12-2000 Öncesi Ruhsatlı Yapılardan Konut Yatırımı

2000 yılı öncesinde inşaa edilen yapılar güncel deprem yönetmeliği kapsamına girmemektedir. Ayrıca 2000 yılı öncesi yapılarda kullanılan yapı çeliği genellikle nervürsüz demirdir. Günümüz yapılarına göre deprem dayanıklılığı yoktur. 2000 öncesi konutlar kesinlikle satın alınmamalıdır. Bu yapılar dönüştürülmesi gereken yapılardır.

Müteahhitler Derneği Adına Mehmet Sünbül tarafından konut sahibi olma konusunda temel etkenler kısaca özetlenmiştir. Konu hakkında yukarıda belirtilen etkenler dışında da konut yatırımda uzman görüşü alınmalıdır. İnsanlar araç alırken dahi exper hizmeti alırken ev alırkende yapı hakkında teknik araştırmalar yapmalıdır. Komuoyunun bilgisine önemle sunuyoruz.