Türkiye genelinde Mart ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 artarak 110 bin 795'e ulaştı. En fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir oldu. Satışların en düşük olduğu iller ise 28 konutla Ardahan, 33 konutla Bayburt ve 63 konutla Tunceli olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk üç ayında (Ocak-Mart dönemi) konut satışları geçen yıla göre %20,1 oranında artarak toplamda 335 bin 786'ya yükseldi.

İpotekli konut satışları 18 bin 225 oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 oranında artarak 51 bin 729 oldu.

Mart ayında 4 bin 331; Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 92 bin 570 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak 92 bin 570 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında artarak 284 bin 57 oldu.

İlk el konut satış sayısı 33 bin 307

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında azalarak 33 bin 307 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında artarak 99 bin 876 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 77 bin 488 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında artarak 77 bin 488 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 oranında artarak 235 bin 910 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 1574 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında azalarak bin 574 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında azalarak 4 bin 578 oldu.

En çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı

Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 275 ile Rusya Federasyonu, 153 ile İran ve 124 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.