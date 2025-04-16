Dün Bursa'nın İnegöl ilçesi kuyumcular çarşısında faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. 2 şüpheli girdikleri kuyumcuya 2 tane gerçek altını bozdurmak için gösterdi. Altınların gerçek olduğunu gören tespit eden kuyumcu altınları aldı. Şüpheliler, saniyeler sonra sahte olan 40 adet gram altını da kuyumcuya sattı. Bozdurdukları altınlardan elde ettikleri yaklaşık 200 bin TL'yi alan şüpheliler iş yerinden çıkarak hızla uzaklaştı. Bir süre sonra aldığı altınları tek tek inceleyen kuyumcu, altınların sahte olduğunu görünce polise haber verdi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Kamera görüntülerinden şahısları tespit eden KOM ekipleri, şüphelileri Bursa'da yakaladı. Şüpheliler H.İ.K(37) ve E.S.(25) Bursa İl Merkezinde yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların Bursa'nın İnegöl, Bilecik'in Bozüyük, Kütahya'nın Emet ve Tavşanlı ilçelerinde 4 müştekiye her biri 1'er gramlık toplamda 129 adet sahte altın vererek dolandırdıkları tespit edildi.

Şahısların aracında yapılan aramada 76 adet 1'er gramlık sahte altın, 10 adet 1'er gramlık gerçek altın, 7 adet gerçek Cumhuriyet altını, 143.000 TL tutarında Türk Parası ele geçirildi.

Şüpheliler H.İ.K. ve E.S., ifadelerinin ardından İnegöl Adliyesine sevk edildi.