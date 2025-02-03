Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği’nin organizasyonuyla Hatay ve Osmaniye’den öğretmenleri eşliğinde Konya'ya gelen 80 çocuk, üç gün boyunca şehrin çeşitli kültürel ve tarihi mekanları ile şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Bayırbucak'ta şehit olan Türkmenlerin çocuklarını Konya’da ağırladı.

Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği’nin organizasyonuyla Osmaniye ve Hatay’dan Konya'ya gelen 80 çocuk, üç gün boyunca Konya’da çeşitli kültürel ve tarihi mekanları gezdi.

KONYA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUNU YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDULAR

Gezi programı kapsamında çocuklar, Taş Bina, Darülmülk Sergi Sarayı, Alaaddin Camii Sultanlar Türbesi, Konya Panorama Müzesi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Mevlana Müzesi, Şems-i Tebrizi Türbesi, 80 Binde Devr-i Âlem Parkı, Meram Bağları, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Bilim Merkezi ve Akyokuş Kasrı ile şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.

“MİSAFİR GİBİ DEĞİL EV SAHİBİ GİBİ HİSSETTİK”

Öğrencilere eşlik eden Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği’ndeki görevli öğretmenler çok keyifli zaman geçirdiklerini, kendilerini misafir gibi değil ev sahibi gibi hissettiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya’nın tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden çocuklar ise, emeği geçenlere teşekkür etti.