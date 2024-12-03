Konya Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gülvezir Korkmaz, yaptığı açıklamada Konya’nın ihracat rakamlarının ülke genelindeki düşüşe rağmen önemli bir artış gösterdiğini duyurdu.KONYA (İGFA) - Kasım ayında Türkiye’nin ihracatı %3,09 azalırken, Konya %7,0 artışla 302,9 milyon dolarlık bir ihracata imza attı. Şehrin 11 aylık toplam ihracatı ise %7,3 artışla 3,237 milyar dolara ulaştı.

Bu başarının altında yatan etkenleri değerlendiren Korkmaz, “Konya’daki firmalarımızın ve çalışanlarımızın gösterdiği azim ve özveri sayesinde bu önemli başarıya ulaştık. Dünya genelindeki ekonomik belirsizliğe rağmen Konya, ihracatta istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Bu durum, şehrimizin üretim kapasitesinin yüksek olduğunu ve dünya pazarlarına açılmada başarılı olduğunu göstermektedir.” dedi.

Korkmaz, bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Konya’nın tarım, sanayi ve hizmet sektörlerindeki güçlü yapı, ihracatımızın artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle makine, otomotiv ve gıda sektörlerindeki firmalarımızın ihracattaki payı oldukça yüksek. Bu durum, Konya’nın ihracat çeşitliliğinin arttığını göstermektedir.” şeklinde konuştu.

Konya Genç İş İnsanları Derneği olarak, bu önemli başarıya katkı sağlayan tüm firmaları ve çalışanları tebrik eden Korkmaz, “Konya’nın ihracat potansiyelinin daha da artırılabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, dernek olarak firmalarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz, Konya’yı Türkiye’nin ihracat şampiyonlarından biri haline getirmektir.” dedi.

