Konya Selçuklu Belediyesi Bosna Hersek’te düzenlenen 12. Geleneksel Çocuk Şenliği ile 3. Türk Günleri’nde yer alarak kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağladı. KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, Bosna Hersek’te düzenlenen iki önemli etkinlikte yer alarak kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü’nün Zenica’da gerçekleştirdiği 12. Geleneksel Çocuk Şenliği ve Saraybosna’daki Saffet Zajko Parkı’nda düzenlenen 3. Türk Günleri etkinliklerine katılım sağlayan Selçuklu Belediyesi, çocuklar ve ailelere unutulmaz anlar yaşattı.

Zenica’daki şenlikte 5 bin 500 çocuk bir araya gelirken, Saraybosna’daki Saffet Zajko Parkı’nda düzenlenen Türk Günleri’nde Selçuklu Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Çocuklar için yüz boyama etkinlikleri, bileklik atölyesi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi temalı boyama seti hediyeleriyle dolu dolu bir program gerçekleştirildi. Minik katılımcılar, hem eğlenerek öğrendi hem de Konya’nın kültürel değerleriyle tanışma fırsatı buldu.

Etkinlikler sırasında Selçuklu Belediyesi standını; Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türkiye Maarif Vakfı Bosna Hersek Temsilcisi Hüseyin Şanlı, Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Koordinatörü Mehmet Akif Yaman da ziyaret etti.

Başkan Pekyatırmacı: “Gönül coğrafyamızda kardeşlik bağlarını güçlendirmeye, sevgi ve dostluk köprüleri kuruyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek’teki bu anlamlı buluşmaya katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Selçuklu Belediyesi olarak gönül coğrafyamızda kardeşlik bağlarını güçlendirmeye, sevgi ve dostluk köprüleri kurmaya büyük önem veriyoruz. Zenica’daki Çocuk Şenliği ve Saraybosna’daki Türk Günleri’nde çocuklarımızla bir araya gelmek, onlara Konya’nın güzelliklerini ve değerlerini tanıtmak bizim için büyük bir mutluluk. Bosna Hersek’in samimiyeti ve sıcak ilgisi bizi her zaman derinden etkiliyor. Bu güzel organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kardeşlik duygularımızın her geçen gün daha da pekişmesini diliyorum”