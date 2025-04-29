KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından voleybol branşında altyapıyı güçlendirmek ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen altyapı projesi kazanılan derecelerle meyvelerini vermeye başladı.

Bu kapsamda desteklenen Karatay Hamza Yerlikaya Spor Lisesi, Genç Erkekler Okullar Arası Yarışmada Türkiye üçüncüsü olurken, Fevzi Çakmak Ortaokulu ise Küçük Erkekler Okullar Arası Yarışmada yine Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonlarda derece elde eden başarılı öğrenciler, teknik kadro ve okul yöneticileriyle birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

“GENÇLERİMİZE KATKI SUNMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ”

Ziyarette genç sporcularla sohbet ederek tebrik eden Başkan Altay, gençlerin böyle başarılar elde etmesinden dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gençlerin Konya’nın ismini dalgalandırdığını kaydederek emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Altay, “Gelecekleriyle ilgili kendi yaşamları için de aslında bir farkındalık oluşuyor. Milli sporcu olduklarında ya da transfer olduklarında hayatlarında yeni bir başlangıç dönemi oluyor. Buna katkı sunmaktan biz de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Önemli olan bir hedef doğrultusunda ilerleyebilmek. Onun için böyle bir hedef koyup bu yolda ilerlemeniz çok takdire şayan ve güzel bir örnek. Ben genç arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah Rabbim size çok daha güzel başarılar versin” ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcular ve teknik ekip de spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.