İŞKUR en az ilkokul mezunu 29 binden fazla beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacaklar için bütün ayrıntılar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar ile paylaşıldı. İşte bütün ayrıntılar...

Ülkemizin farklı illerinde kamu ve özel kurumlarda görevlendirmek için toplam 29.745 kişi alınacak. En az ilkokul mezunları adayların başvuru yapabileceği kurumlarda bazıları KPPS şartı ararken bazıları aramıyor.

İŞKUR beden işçisi başvuruları

İŞKUR tarafından alınacak olan beden işçisi için başvuru yapmak isteyen adayların ilk olarak İŞKUR’un sitesine giriş yaparak açılan sayfadan “Meslek” bölümüne “Beden işçisi “ yazıp tarama yapmaları gerekiyor.

Daha sonra açılan sayfada beden işçisi için bütün ilanları göreceksiniz. İlanlara e- Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR işçi alımı başvuru koşulları nedir?

· TC vatandaşı olmalı

· Adaylar 18 ile 45 yaş arasında olmalı

· En az ilkokul mezunu olmak

· Adaylar vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamalı

· Bazı adaylardan B sınıfı sürücü belgesi istenmektedir