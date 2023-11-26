Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ilerlemeleri hız kesmeden devam ederken son derece önemli bir gelişme yaşandı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, büyük ilgi gördü. Fuar, 23-25 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve birçok tedarikçi ürünlerini sergiledi.

Fuara Yoğun İlgi!

Elfatek Elektronik, Konya'nın teknolojide öncü markalarından biri olarak kendi üretimi olan insansız hava aracını fuarda tanıttı. Elfatek Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Düzgün, fuarın yoğun bir katılımla geçtiğini belirtirken "Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları bu yıl 7. kez düzenleniyor. Bu yıl gerçekten büyük bir talep oldu. 105 firma katılımcı olarak başvuruda bulundu ve yaklaşık 800 ziyaretçi online başvuruda bulundu. Bu yoğun ilginin, Konya sanayisini farklı ve ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum" dedi. Düzgün, Elfatek Elektronik olarak ürettikleri askeri elektronik cihazları ve özel olarak fuar için sergiledikleri Kamikaze İHA'yı ziyaretçilere sunduklarını belirtti.

Bahattin Düzgün, Elfatek Elektronik bünyesinde ürettikleri ürünleri geçen yıl 50 farklı ülkeye ihraç ettiklerini belirterek "Özellikle Sasantek segmentindeki ürünlerimiz, 2019'dan beri üretim bandımızda yer alıyor. Bu tür projeleri özel olarak gerçekleştiriyoruz ve üretimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Elfatek olarak geçen yıl ürettiklerimizi 50 farklı ülkeye gönderdik ve ihracat faaliyetlerimiz sürüyor." diyerek sözlerini tamamladı.