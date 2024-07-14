Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkalığı ekipleri, KPSS’ye geç kalanların imdadına yetişti. Ekipler, İzmit ve Gebze’de sınava geç kalan öğrenciler okula ulaştırdı.

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkalığı ekipleri, her zaman olduğu gibi bu seneki Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda da (KPSS) yoğun mesai harcadı. Ekipler, İzmit ve Gebze’de sınava geç kalan adayları araçlara alarak okula ulaştırdı. Ayrıca ekipler, okul çevrelerindeki inşaat ve diğer gürültü oluşturabilecek alanlara gerekli uyarıları yaparak sessizliği sağladı. Sürücüler de korna çalmaması noktasında uyarıldı.