Kredi kartı borcunun yüzde 50’si ödenene kadar, ilgili bankalar tarafından kart sahibine tahsis edilen kredi kartlarının limitleri artırılamayacak. İhtiyaç kredileri için ise, karar tarihinden önce kullandırılan ve anapara veya faiz ödemeleri 30 günden fazla geciken borç bakiyeleri, borçlu tarafından karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde talep edilirse, en fazla 60 ay süreyle yeniden yapılandırılabilecek. Ayrıca karar ile birlikte kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı, limiti 50 bin Türk lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20’si olarak, 50 bin Türk lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlenecek.

Kaynak: İHA