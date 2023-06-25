Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı Ece Düğün Salonunda yapıldı. Eski yönetimi ibra etmeyen üyeler, yönetimi mahkemeye vermek için genel kurulda oylamaya yaparak oy çokluğuyla kabul etti. İbra edilmeyen yönetim aday olamayınca Emin Özdemir tek listeyle girilen seçimde Başkanlığa seçildi.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi genel kurul toplantısı 2 adayla gergin başladı. Divan heyetinin seçiminin ardından yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları ile gelir gider tablosu ve tahmini bütçe okundu. Üyeler okunan raporları ve gelir gider tablosunu kabul etmedi.

Karşılıklı atışmaların yaşandığı ve gergin geçen kongrede mevcut yönetim kurulu ibra edilmediği için aday olamadı.

Emin Özdemir'in tek aday kalması nedeniyle yapılan seçimde kooperatif başkanlığına Emin Özdemir seçildi.