Meydana gelen üzücü olayda, tatilini geçiren 8 yaşındaki bir çocuk tüfekle oynarken annesine kazara ateş açtı. Sonucunda ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'dan tatil için ailesiyle birlikte Yusufeli'ne gelen Ö.B, Köprügören köyündeki akrabalarının evinde konaklamaya başladı. Ancak sabah erken saatlerde, çocuk evde bulunan bir tüfekle oynarken feci bir kaza yaşandı. Tüfek kazara ateş aldı ve kurşun annesi H.B'ye isabet etti. Olayın hemen ardından, evdekiler durumu acil servislere bildirdi. Jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Kadının ağır yaralanması üzerine, Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybetmemesi için yapılan çabalar sonuç vermedi. Olay sonrasında adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.