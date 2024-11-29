Küçükçekmece Belediyesi 4. Halk Market ile Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salonu hizmete açtı.

Küçükçekmece Belediyesi, Kanarya Mahallesi’ne kazandırdığı 4. Halk Market ile Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salonu hizmete açtı. İhtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen 4. ‘Halk Market’ ile kalabalık ailelerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen Taziyeevi’nin açılışı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP İlçe Başkanı Burak Ergin, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta yaptığı konuşmada Küçükçekmece’de sosyal projelerin bir bir hayat bulduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Çebi, “Halk Marketler, hem inançlarımıza hem vicdanımıza hükmeden bir hizmet şeklidir. Keşke insanların ihtiyacı olmasa ama olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki ülkemizin bir gerçeği. Daha önceden evlere gıda kolileri gönderiyorduk. Halk marketlerle bu hizmeti markete dönüştürdük. İhtiyaç sahibi, kartlara yüklenen puanlarla gelip buradan market alışverişini yapıyor. Kimse bunu görmüyor, duymuyor. Bu bizim için değerli bir hizmet. Fazladan bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Vatandaşların doğal hakkı olanı onlara iade etmeye çalışıyoruz. Onların derdiyle dertleşmeye, zoru kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu ailelerin çocuklarının, yatağa aç girmesini istemiyoruz. Taziyeevi’ni de kalabalık ailelerin taziyelerini kabul edebileceği, mevlit gibi organizasyonlarını yapabileceği bir mekân olarak hizmete açtık” diye konuştu.

Küçükçekmece’de ilki Fevziçakmak, 2.’si Mehmet Akif, 3.’sü ise İstasyon Mahallesi’nde açılan halk marketlerden ekonomik zorluk yaşayan Küçükçekmeceliler, kendilerine tanımlanan kredilerle randevu verilen saatlerde alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Yarımburgaz, Fatih, Halkalı Merkez Mahallelerinin ardından Kanarya’da 4.’sü açılan Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salonda ise vatandaşlar taziye kabul edip, mevlit organizasyonlarını düzenleyebiliyor. Mutfak, mescit, WC, taziye salonu olarak hizmete sunulan Taziyeevleri, toplantılar ve özel günler için vatandaşların kullanımına sunuluyor.