Gaziosmanpaşalı gençler, yeni bir kültürel mekana daha kavuşuyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, yapımı hızla süren Küçükköy Gençlik Merkezi’ni çok yakında hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayacak önemli bir tesisi daha gençlerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde inşa edilen Küçükköy Gençlik Merkezi’nde çalışmalar hızla sürüyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yeni gençlik merkezindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Kütüphane, kafeterya, sosyal etkinlik ve dinlenme alanları

360 metrekare bina oturum alanına sahip olan Küçükköy Gençlik Merkezi’nde 50 kişi kapasiteli kütüphane, kafeterya, yarı açık dinlenme alanı, tribün alanı, fuaye alanı ve depo yer alacak. Tesisin, doğal ve ferah bir görünüme kavuşması amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bin metrekarelik yeşil alan ve peyzaj çalışması yapılacak. Küçükköy Gençlik Merkezi tamamlandığında Gaziosmanpaşalı gençler, yoğun ilgi gösterdikleri Farika Kitaplı Kahvelerin yanı sıra huzurlu bir ortamda ders çalışıp, sosyalleşme imkanı bulacakları yeni bir tesise daha kavuşmuş olacak.