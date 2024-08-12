Kursk Valisi Alexei Smirnov, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki 28 köyü kontrol altına aldığını açıkladı. Vali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna güçlerinin Rus sınırından 12 km içeride olduğunu ve bölgedeki durumun oldukça zor olduğunu belirtti. Smirnov, şu ana kadar 121 bin kişinin tahliye edildiğini ve 59 bin kişinin daha tahliye edilmeyi beklediğini söyledi. Ayrıca, tahliye işlemlerinin iki aşamada yürütüldüğünü ve bu süreçte 12 sivilin yaşamını yitirdiğini, 121 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Kaynak: Bursa'da bugün