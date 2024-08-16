Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde önemli ilerlemeler kaydettiğini duyurdu. Sırskiy, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e video konferans yoluyla cephe hattındaki son durumu ve Kursk'taki operasyonlara ilişkin hazırlanan raporu sundu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Ukrayna ordusu Kursk bölgesinde çeşitli noktalarda 1 ila 3 kilometre arasında ilerleme sağladı. Sırskiy, bu ilerlemelerin farklı bölgelerde gerçekleştiğini ve tüm cephe hattı boyunca çatışmaların devam ettiğini belirtti. "Genel olarak durum kontrol altında," diyen Sırskiy, özellikle Suca ilçesine bağlı Malaya Loknya köyü yakınlarında şiddetli çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sırskiy ayrıca, Ukrayna ordusunun esir takas fonunu genişletme umudunu dile getirerek, "Orada çok sayıda esir alınmasını bekliyoruz. Esir takas fonumuzu doldurmaya devam ediyoruz," dedi. Tümgeneral Eduard Moskalev'in, Kursk bölgesinde oluşturulan askeri komutanlık merkezinin başkanlığı görevine getirildiğini belirten Sırskiy, bölgedeki lojistik sisteminin sorunsuz bir şekilde işlediğini vurguladı.