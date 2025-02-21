Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Ocak ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,5 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 74,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,9oranında azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1artış oldu

Ocak 2025’te, Ocak 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,2 azaldı.

Ocak 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,2kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,5 oranında arıttı.

Ocak 2025’te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Ocak 2025’te kurulan toplam 11 bin 202 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2’silimited şirket, yüzde 10,3’ü anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,1’i Ankara, yüzde 6,3’ü İzmir’de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ocak 2025’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 24,7 oranında azaldı

Ocak 2025’te 11 bin 202 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 9 bin 877 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 81,1’ini, bin 156 anonim şirket ise yüzde 18,9’unu oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 24,7 oranında azaldı.

Ocak 2025’te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 583’si ticaret, bin 568’i imalat ve bin 332’si inşaat sektöründe kurulmuştur. Ocak 2025’dekurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 547’si inşaat, 534’ütoptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 164’ü sanat, spor ve eğlence (rekreasyon) faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 720’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 267’si imalat, 148’imesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 911’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,343’üsanat, spor ve eğlence (rekreasyon) faaliyetleri, 243’ü imalat sektöründe.

Ocak 2025’te kurulan 167 Kooperatifin 104’üKonut Yapı Kooperatifi

Ocak 2025’te kurulan 267 Kooperatifin 104’ü Konut Yapı Kooperatifi31’iİşletme Kooperatifi,13’ü Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kuruldu.

Ocak 2025’te 537 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Ocak 2024’tekurulan 537 yabancı ortak sermayeli şirketin 333’üTürkiye, 26’sı İran, 22’si Almanya ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 537 yabancı ortak sermayeli şirketin 73’üanonim, 464’ülimited şirketi. Ocak 2025’te kurulan şirketlerin 60’ı Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 30’u Bilgisayar programlama faaliyetleri, 27’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,5’iniyabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.