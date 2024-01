Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı üzerinden birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kurum, "İki başaralı kulübümüz dişe diş bir mücadele gerçekleştiriyor. İnşallah hak eden kazansın diyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimiz hep birlikte koruyacağız" dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Galatasaray Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İBB Adayı Kurum’u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet karşıladı. Herkesle tek tek el sıkışan Murat Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Özbek tarafından Cumhuriyet’in 100’ncü yılına özel tasarlanan forma hediye edildi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulundu.

11 ilin etkilendiği 6 Şubat’ta depreminde tüm spor kulüplerinin ve vatandaşların birlik ve beraberlik duygusu için seferber olduğunu hatırlatan Kurum, "Acılarımız ortak olduğu için tüm spor kulüplerimiz ve 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine akın etti. Orada depremzede kardeşlerimize yardım edebilmek için seferber oldu. Hızlı bir şekilde de dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik anlayışıyla milletimiz tek yürek oldu ve 11 ilimizi ayağa kaldırmak depremzede kardeşlerimizi en hızlı şekilde eski hayatlarına döndürmek için büyük mücadele verdiler. Kulüplerimiz o kadar finansal yükleri olmasına rağmen gerek konteyner kent gerek kalıcı konutlar konusunda takdire şayan bir duruş sergiledi. Bu manada da spor kulüplerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"İstanbul’u bir spor şehri yapmak istiyoruz"

Galatasaray’ın çok köklü bir kulüp olduğunu ifade eden Kurum, "Galatasaray 100 yılı aşkın bir geçmişi olan başarılı olan hepimizin göğsünü kabartan bir kulübümüz. İstanbul’u bir spor şehri yapmak istiyoruz. Bunun için büyük spor kulüplerimizle İstanbul’un dinamikleriyle her mahallede, her sokakta spor tesisi olsun istiyoruz. Burada büyük spor kulüplerimizle amatör spor kulüplerimizi birleştireceğimiz. Onlara destek vereceğimiz gençlerimizi yetiştireceğimiz tesisleri hızlı bir şekilde inşa bizin için çok değerli. Mahallelerimizde gençlerimizin, kadınlarımızın güvenli huzurlu spor yapabilecekleri tesislerin inşasını gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki burada başarılı gençler yetişsin. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın bizim göğsümüz kabarsın. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de geçmişten yana buyana olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla kulüplerimize destek olacağız. Gençlerimizin sayısı artıkça sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul’un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum. Bunun için de biz verdiğimiz tüm sözleri tutmaya gayret gösterdik. Bizi bilenler şöyle tarif eder. ’Murat Kurum bir söz veriyorsa o sözü tutmanın gayreti içinde olur. O söz verdiyse o bir şekilde gerçekleşir. Ben de buradan tüm İstanbul gençliğimize söz veriyorum ki her mahallesinde spor yapabileceğiniz tesislerin inşasını kulüplerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve olimpiyat şehrimizin alt yapısını böyle hazırlayacağız. Avrupa şampiyonalarını İstanbulumuz’da yapacağız. İstanbulumuz spor turizmini artıracağız" ifadelerini kullandı.

"Sonunda kupayı hak eden alacak"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Kurum, "İki başaralı kulübümüz dişe diş bir mücadele gerçekleştiriyorlar. İnşallah hak eden kazansın diyoruz. Beşiktaşımız da İnşallah toparlanacaktır. Bizim tuttuğumuz, gönül verdiğimiz takımlar farklı olabilir ama bu birlik ve beraberlik her şeyden öte. Birliğimizi ve beraberliğimiz hep birlikte koruyacağız. Ve göğsümüzü takımlarımız kabartacak. İnşallah işin sonunda da hak eden kupayı alacak. Orada da şampiyon olmuş kulübümüzü alkışlayacağız. Destekleyeceğiz onun sevincine destek olacağız" diye konuştu.

"Ben İstanbul’un tüm kulüplerinin taraftarıyım"

Hangi takımın taraftarı olduğunun sorulması üzerine Kurum, "Bizim de gönül verdiğimiz bir takım var ama Ben İstanbul’un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bunu sözle değil icraatla de göstereceğim, 1 Nisan sabahı tüm İstanbullar, spora gönül vermiş tüm kardeşlerimiz görecektir. Bir telefon kadar başkanlarımıza kulüplerimize yakın olacağız. Spor için yapılması gerekenleri hayata geçireceğiz. Bundan önce böyle yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.

"Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Sayın Bakan’ın bu seçimlerle ilgili Galatasaray’a yapacağı projeler ile ilgili çok doyurucu bilgiler aktardı. Sayın Bakan ile Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 yıl öncesine kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat’taki deprem felaketinde çok yakın bir iş birliğimiz oldu. Galatasaray olarak depremin birinci gününden itibaren Bakanımız ile birlikte oradaydık. Galatasaray’ın yapması gerekenleri kendisi ile her gün istişare ettik. Bu manada orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü de kendisi yapmış oldu. Büyük bir konteyner kent yaptık. Şuan orada yaşam devam ediyor. Bölgeden verilen göç sebebiyle kendisi bana kalıcı konutun önemli olduğunu söyledi. Biz de Galatasaray olarak 300 tane kalıcı konutun yapımını üstlenebileceğimizi söyledik. Bununla ilgili de bir protokol yaptık. Özellikle kalıcı konutlarla ilgili projeler devam ediyor. Bundan sonraki faaliyetlerimizde depremin yaralarını sarmak, oradaki vatandaşlarımıza gereken ilgiyi ve desteği göstermek için Galatasaray her zaman hazır. Bugüne kadar Sayın Bakanımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Sayın Bakanımızın İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim. Bu konu ile ilgili olarak 31 Mart seçimlerinin Türkiye için, İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanıma da başarılar diliyorum” dedi.