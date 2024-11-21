SASKİ, Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısı sonrası aksiyon alarak şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışmasına başladı. Yağmur suyu hatları ve mazgallar tek tek temizleniyor. Bu çalışmayla taşkınlara karşı da maksimum tedbir alınıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuvvetli yağış uyarılarından sonra hemen aksiyon alarak tüm ekipleriyle sahaya çıktı. Ekipler, muhtemel su baskınlarını, seli ve taşkınları önlemek için kent genelinde yağmursuyu hatlarında ve mazgallarda temizlik çalışmalarına yoğunlaştı. Rutin olarak temizlenen bu alanlar, kuvvetli yağış için kritik uyarıların yapıldığı önümüzdeki günlerde olumsuz bir durum yaşanmaması için tüm hatlarıyla kontrol ediliyor. SASKİ, periyodik mazgal temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, sonbaharda ağaçlardan dökülen yaprakların yağmursuyu hatlarını tıkamasını önlemek için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz şehrin münferit yerlerindeki caddelerde mazgalları kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek yaprak gibi atıkları detaylı bir şekilde topluyor. Mazgal ve ızgara temizliklerimizde, öncelikli hedefimiz suyun tahliye sürecini kesintisiz hale getirmektir. Yapmış olduğumuz temizlik işlemleriyle oluşabilecek olumsuzlukların ve muhtemel yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmiş oluyoruz” ifadelerine yer verildi.