"KUYU-36" adı verilen operasyonlarda, organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 157 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin çalıntı araçlar veya kasklı motosikletlerle 100'den fazla suça karıştıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, tehdit, silah ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 9 çelik yelek ve yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde de bulundu.