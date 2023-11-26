Yargıtay, borçlu olan öğretmenlerle ilgili emsal bir karara imza attı. Yargıtay Genel Hukuk Kurulu'nun verdiği karar, 1 milyon 201 bin öğretmeni yakından ilgilendirecek nitelikte. Karara göre, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin sadece dörtte biri haczedilebilecek.

Borçlu öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığı maaşının 1/4'ü ile ek ders ücretinin tamamına konulan haczin kaldırılması talebinde bulunmuştu. Ancak Dinar İcra Müdürlüğü tarafından reddedilen bu talep, ilgili öğretmen tarafından mahkemeye taşındı. İlk Derece Mahkemesi, borçlunun maaşının 1/4'ü ile ek ders ücretinin tamamının ayrı ayrı haczedildiği gerekçesiyle şikayetin kabul edilmesine karar verdi. Mahkeme, borçlunun ek ders ücretine uygulanan haczin kaldırılmasına ve fazla tahsil edilen tutarın iadesine hükmetti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, şikayetin kısmen kabul edilmesi gerektiğini belirterek, fazla tahsil edilen tutarın iadesine karşı çıktı. Mahkeme, borçlunun maaş ve ek ders ücreti toplamının 1/4'ü oranında hesap edilen tutar üzerinden haczin devamına karar verdi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu. Daire, İİK'nun 83. maddesinde ek ders ücretlerinin maaştan sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığını belirterek, bu ücretin tamamının haczedilebileceğine karar verdi. Bunun üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, direnme kararı alarak borçlu öğretmenin lehine karar verdi. Mahkeme, borçlunun maaşının 1/4'ü oranında haciz uygulanması gerektiğini vurgulayarak, bu oran üzerindeki haczi kaldırdı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da kararında, ek ders ücretinin sadece dörtte birinin haczedilebileceğine dair hüküm verdi. Kararda, ek ders ücretinin aylık maaş dışında bir ücret olduğu ve bu nedenle sadece belirli bir oranının haczedilebileceği ifade edildi.