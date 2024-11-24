Kocaeli’de lapa lapa yağan karın tadını UTV ile çıkartan vatandaşlar eşsiz manzaralar kaydetme imkanı buldu.

Kocaeli’de bir grup doğa tutkunu dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından, UTV ile kentin yüksek kesimlerine çıktı. Lapa lapa yağar karın altında ilerleyen vatandaşlar, eşsiz manzaralar kaydetme imkanı da buldu.

Menekşe yaylasına çıktıklarını ifade eden Mehmet Ali Kaşka, "Güzel bir kar var. Hava o kadar soğuk değil. Lapa lapa yağan kar, ortam çok güzel. Kent merkezinde bekliyoruz ama yıllardır yağmıyor. Çok kısa bir mesafede yağıyor. Uygun araçlar da varsa, bu keyif yaşanabilir. Herkesi davet ediyorum" dedi.

Doğa tutkunları bol bol fotoğraf ve video çekti.