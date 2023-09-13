Lazerle dövme silme işleminde lazerin, pigment hücrelerine saldırması ve bunları parçalamasıyla birlikte aşamalı olarak dövme silme işlemi yapılabilir. Bu, seanslar halinde yapılan bir işlemdir. Değişik renklerdeki pigmentler için yani değişik renkteki dövmeler için farklı lazerler kullanılması gerekebilir.

Dövme sildirme ağrılı bir işlem midir?

Lazerle yapılan uygulamaların bir kısmında bir miktar ağrı duymak olasıdır. Lazerle dövme silme işlemi sırasında da çok yüzeyel ve geçici bir ağrı meydana gelir.

Bu ağrıyı azaltmak, hastayı daha konforlu hale getirmek amacıyla sıklıkla dövme yüzeyine bir takım uyuşturucu kremler uygulanır.

İster kremle uygulansın ister kremsiz uygulansın, yine de lazerle dövme sildirme çok ağrılı bir işlem olarak kabul edilmez.

Dövme sildirme işlemi sağlık açısından riskli midir?

Dövme silme işlemi, tıbbi bir merkezde, konuya hakim ve bu konuyla ilgili eğitim almış bireyler tarafından gerçekleştiriliyorsa tıbbi bir sakıncası yoktur. Ancak unutulmamalıdır ki; lazerle yapılan dövme işlemi dikkat edilmesi gereken tıbbi bir uygulamadır.