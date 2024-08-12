Limak Cement Global Academy, ilk kez katıldığı 2024 Stevie Awards for Great Employers ödül programında ‘Sustainability Learning Journey’ projesiyle Gold Stevie Ödülü’nü kazandı.

Türkiye çimento pazarının liderlerinden olan Limak Çimento’nun eğitim platformu olarak faaliyet gösteren Limak Cement Global Academy, bu yıl ilk kez katıldığı 2024 Stevie Awards for Great Employers ödül programında, sürdürülebilirlik alanındaki ‘Sustainability Learning Journey’ Projesi ile ‘En İyi Eğitim Amaçlı Oyun ve Simülasyon Kullanımı’ kategorisinde Gold Stevie Ödülü’ne layık görülerek dünyanın en iyileri arasında yer aldı.

Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen insan kaynakları, eğitim ve gelişim alanlarında dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği 2024 Stevie Awards for Great Employers ödül programında, 35 ülkede bulunan her ölçekte kuruluştan 1000’den fazla aday, İşyeri Güvenliği ve Uyumunda Başarı, Yılın İşvereni, Yılın İnsan Kaynakları Müdürü, Yılın İnsan Kaynakları Ekibi, Yılın Çalışan İlişkileri Çözüm Sağlayıcısı gibi İK ile ilgili çok çeşitli kategorilerde değerlendirilmek üzere başvuruda bulundu.

“Geleceğin kurumsal akademisini kuruyoruz”

Limak Çimento Global CEO’su Erkam Kocakerim, “Limak Cement Global Academy, eğitim içerikleri ile şirketimizin stratejik beceri ihtiyaçları arasında kusursuz bir uyum yolculuğu amaçlayan bir öğrenme motoru haline geldi. İçerik oluşturmada tüm iş liderlerinin katılımını ve hayal gücünü zorlayan sağlanan, puan taban modelli, platform içi video oyunlaştırma içerikli ve kişiselleştirme deneyimi sunan akademimiz, bir yandan üçüz dönüşüm programımız çerçevesinde yeni dijital ve yeşil beceriler geliştirmeyi, diğer yandan hibrit ve uzak ortamlar için kusursuz bir sistem sağlayarak işin yapıldığı yerde öğrenmenin tasarlanmasını hedefliyor. Öğrenme kitlemizi tam zamanlı çalışanların ötesine, ekosistemimizin önemli paydaşlarını da kapsayacak şekilde genişletme ve dijital otomasyon çalışanlarını (botlar) geliştirme yolculuğundayız. Akademimiz, şirketimizin yeni iş modeli ve büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak gelişim yolculuğuna hız kesmeden devam edecek” dedi.

Kocakerim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya çapında kabul gören saygın bir kurum tarafından layık görüldüğümüz bu prestijli ödül, sürdürülebilirlik ve eğitime olan bağlılığımızın uluslararası düzeyde de tanınmasını sağladı. Jüri üyelerinden aldığımız yüksek puanlarla elde ettiğimiz bu başarı, aynı zamanda ekibimizin özverili çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımlarının bir sonucu. Bu gururu yaşamamızda emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum.”

Oyun ve simülasyonla sürdürülebilirlik bilinci

Yapılan açıklamaya göre, çalışanlar arasında sürdürülebilirlik bilincini oyun ve simülasyon yoluyla artırmaya yönelik olarak geliştirilen ‘Sustainability Learning Journey’ projesi, Limak Çimento’nun eğitim platformu olarak faaliyet gösteren Limak Cement Global Academy tarafından hayata geçirildi. Proje kapsamında eğitim platformu üzerinde sürdürülebilirliğe ilişkin eğitim videolarını izleyen katılımcılar ardından 4 aşamadan oluşan oyun ve simülasyonlarda yer aldı.

Başarı ile tamamlanan bu projenin ardından Limak Cement Global Academy iç kaynaklar ile oluşturduğu dijital oyunlaştırma çalışmalarına son hızla devam edeceğini duyurdu.