Türkiye genelinde arsa yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat doğuyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ildeki toplam 607 arsayı açık artırma yoluyla satışa sunacağını açıkladı. Bu arsalar, 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek ihalelerde yeni sahipleriyle buluşacak.

Ödeme kolaylığı sunuluyor

Satışı gerçekleştirilecek arsalar için belirlenen ödeme planı alıcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Yatırımcılar, toplam bedelin yüzde 25’ini peşin ödeyip, geri kalan tutarı 24 ay vade ile taksitlendirebilecekler. Bu sayede uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat ortaya çıkıyor.

Katılım teminatları belirlendi

Açık artırmaya katılmayı planlayan gerçek ve tüzel kişiler, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin banka hesabına belirlenen teminat bedelini yatırmak zorunda. Teminat tutarları, arsanın muhammen bedeline bağlı olarak 15 bin TL'den başlayıp, 60 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Arsaların üzerinde irtifak hakkı, şüyu, yola terk veya beyan gibi durumların olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Satışa ilişkin şartlar ve detaylı arsa bilgileri ise ihale evraklarında yer alıyor.

Satışa sunulacak iller

24 Aralık'ta Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerdeki arsalar açık artırmaya sunulacak. 25 Aralık'ta ise Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Trabzon, Şanlıurfa, Eskişehir gibi önemli şehirlerde satış işlemleri gerçekleştirilecek.