Açıklamada, Türkiye’de yaşanan son siyasi gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkisinin yakından izlendiği vurgulandı.

Fitch, özellikle uluslararası rezervlerin hareketi ve makroekonomik politika adımlarının, Türkiye’nin kredi notu açısından belirleyici olacağını ifade etti. Yapılan açıklamada, “Türkiye’deki son huzursuzluğun ekonomi üzerindeki etkisini anlamak için rezervler ve politika tepkileri büyük önem taşıyor” denildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ekonomik göstergelerdeki değişimin, Türkiye’nin kredi notu üzerindeki yansımalarını dikkatle değerlendireceğini belirterek, rezerv yönetimi ve ekonomi politikalarının kritik rol oynayacağını vurguladı.