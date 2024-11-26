Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durdurmak için “hızlı hareket etmesi” ve “derhal ateşkes uygulaması” çağrısında bulundu. Beyrut sakinleri ise anlaşma öncesi saldırıların artacağı endişesi ile kenti terk etmeye başladı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan ile ateşkese ilişkin konuşmasının ardından açıklamada bulundu. Mikati, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durdurmak için “hızlı hareket etmesi” ve “derhal ateşkes uygulaması” çağrısında bulundu.

İsrail saldırılarına devam ediyor

İsrail ve Lübnan arasında ateşkesin onaylanması beklenirken, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırıları devam etti. İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

Beyrut’ta uzun araç kuyrukları oluştu

Beyrut sakinleri ise anlaşma öncesi saldırıların artacağı endişesi ile kenti terk etmeye başladı. Beyrut’ta uzun araç kuyrukları oluştu.

Netanyahu, ateşkes anlaşmasını kabineye sunacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının ardından Lübnan ile ateşkes anlaşmasının kabinenin onayına sunulacağını açıklamıştı. Anlaşmanın İsrail'in "İran tehdidine" odaklanmasına izin vereceğini ifade eden Netanyahu, "Bölgenin çehresini değiştiriyoruz" demişti. Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde İsrail'in saldıracağını vurgulamıştı.