Ağır Sıklet Dünya şampiyonu Suriyeli Mahmoud Charr, 7 Aralık Cumartesi gecesi Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkacak.

2017 yılında WBA dünya şampiyonluğunu kazanan Mahmoud Charr, o dönemden sonra Amerikalı ünlü boks menajeri Don King, ile mahkemelik olmuş ve boks dünyasından bir süre uzak kalmıştı. Davayı kazanmasının ardından yeniden ringlere dönen sporcu kaybettiği bu zamanı yeniden doldurabilmek için dünyanın en iyi boksörleri arasında yer alan Bulgar Kubrat Pulev’e karşı

dünya şampiyonluğu için eldiven giyecek. WBA (Dünya Boks Birliği) kemerini ikinci kez beline takmak için var gücüyle mücadele vereceğini belirten Türkiye hayranı Mahmoud Charr, "Ben bir Osmanlı savaşçısıyım" diyerek, bir maçı öncesi Osmanlı savaşçılarının kıyafetlerini giyerek ringe çıkmıştı.

Bulgaristan’da düzenlenen basın toplantısında rakibiyle göz göze gelen Suriyeli sporcuyu promotörü Erol Ceylan da yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirten Mahmoud Charr, "Bu karşılaşma çok çetin geçecek fakat kazanan ben olacağım" dedi.

Öte yandan sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise kemeri Mahmoud Charr’ın daha önce kazandığını belirterek, "Bu kemeri daha önce Muhammed Ali 13 kez ve Mike Tyson ise 11 kez kazanarak beline takmıştı" diye konuştu.