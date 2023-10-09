Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, yaklaşık 15 yıldır devam ettirdiği İnci Çeyiz Projesi ile kadınlara yardımcı olmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyinde bir araya gelerek ürünlerini teslim eden üyelere aynı zamanda satılan ürünlerinin paraları da teslim edildi.

Depremden dolayı şehir dışında olan üyelerin ödemeleri ise IBAN yoluyla ödemeleri gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, İnci Çeyiz olarak faaliyetlerini 15 yıldır sürdürdüklerini belirterek, "Her şey yolunda gidiyor derken 6 Şubatta büyük bir deprem yaşadık ve acı kayıplarımız oldu. Malatya Kent Konseyi İnci Çeyize ürün getiren arkadaşlarımızda hayatını kaybedenler oldu. Allah rahmet eylesin mekânları cennet olsun” dedi.

Deprem sonrası yeniden Malatya Kent Konseyinde kadınlara hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyen Bulut, “Kadınlarımız yapmış oldukları ürünlerini teslim ediyorlar. Burada birlikte sohbet ediyoruz. Yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünlerini alıyoruz ve satış sonrası ödemelerini yapıyoruz. Bundan sonrada her ay düzenli olarak kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini almaya devam edeceğiz. Ev ekonomisine katkı sağlayacak kadınlarımızın evlerinde yapmış oldukları el emeği ürünlerini buraya getirebilirler. Bu ürünleri alıp, satışını gerçekleştiriyoruz. Satış sonrası ödemelerini yapıyoruz. Sanat Sokağında ve Yeni Camii karşısındaki şubelerimizde satışlarımız gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İnci Çeyizde ürünleri satılan Latife Yılmaz, “Yıllardır Kent Konseyine üyeyim. Buradan çok memnunuz. Ürünlerimizi alırken, satışı yapılırken ve satış sonrası ödemeler konusunda bizlere çok yardımcı oluyorlar. Yoksa bizler bu ürünleri evde kimseye satamazdık. Bu ürünleri yaparak evimize katkıda bulunuyoruz. Kent Konseyine teşekkür ediyoruz. Bu hizmetin devamını diliyoruz” dedi.

Malatya Kent Konseyini tesadüfen tanıdığını söyleyen Emine Salça ise, “İyi ki buraya gelmişim. Malatya Kent Konseyi’nde bizlere çok yardımcı oldular. Evde oturup üretmeye meyilli bayanlar için çok güzel fırsatlar elde ediyoruz” dedi