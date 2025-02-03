MALATYA (İGFA) - Bu kapsamda Yeşilyurt Yaka Mahallesi’nde tahsisi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alana hayırsever İş İnsanı Yusuf Kaya, 1500 kişi kapasiteli Yeni Şire Pazarı Cami’si yapıyor. Kaba inşaatı tamamlanma noktasına getirilen proje hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Şire Pazarı’nın faaliyete girmesiyle birlikte bölgede bir cami ihtiyacıduyulmasınedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in görüşmeleri neticesinde hayırsever İş İnsanı Yusuf Kaya, tahsisi Büyükşehir Belediyesine ait alana kompleks bir cami yaptırıyor. Modern mimari ile yapılan cami, sadece Şire Pazarına değil bölgeye de hitap edecek özellikte inşa ediliyor.

Yapı Denetim ve Proje onay işlemleri Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen projenin toplam alanı 6 bin 789 metrekare, inşaat alanı ise bin 422 metrekareden oluşuyor.

Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına getirilen proje kapsamında; harim katı (775 kişilik ibadet alanı), mahfil katı (130 kişilik ibadet alanı), son cemaat alanı, avlu-açık ibadet alanı (1600 m²), şadırvan, 2 adet minare, taziye evi, kütüphane, mutfak (160 m²), diyanet tanıtım ofisi-imam odası (80m²), bay-bayan abdesthane-wc‘ler (130 m²), imam lojmanı (110 m²), kafeterya (42 m²), teknik hacimler (kazan dairesi vs.), çevre düzenleme - peyzaj alanları bulunuyor.