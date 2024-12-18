Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki Askeri Gazino önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Necmettin S. (20) yönetimindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlerken, ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıkan 59 ADD 545 plakalı Tofaş otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu ve sürücü Necmettin S. ile yolcu konumundaki Dilara S. (19) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.