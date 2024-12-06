Maltepe Belediyesi, ağaç budama mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçe genelinde 594 ağacı budadı. Kuruyan, eğimli olup devrilme riski yüksek bulunan ve kurtarılmayacak durumda olan ağaçlarsa kesildi.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 14 Ekim-5 Aralık tarihleri arasında ilçe genelinde 594 ağacı budadı. Kendilerine gelen talepleri de değerlendiren ekipler, budama mevsiminin başlamasıyla birlikte riskli ağaçlara da müdahale etti. Bu kapsamda kuruyan, eğimli olup devrilme riski yüksek bulunan ve kurtarılmayacak durumda olan 128 ağaç kesildi.