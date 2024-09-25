Maltepe’de, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir biçimde okullarına gitmesini sağlamak amacıyla başlatılan, okul önlerine zabıta uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılında da devam etti. Belediye tarafından okul önlerinde sürdürülen çalışmayla, trafiğin düzenlenmesinin dışında, uyuşturucu ve benzeri tehditlere karşı da öğrenciler korunuyor.

Maltepe Belediyesi’nin uzun yıllar boyunca başarıyla sürdürdüğü okul önlerine zabıta uygulaması, 2024-205 eğitim-öğretim yılında da büyük ilgiyle karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte belirlenen okulların önünde devam edilen uygulamayla, öğrencilerin huzurlu ve güvenli biçimde okullarına ulaşmaları amaçlanıyor. Zabıta ekipleri, trafiğin düzenlenmesinin dışında, kolluk kuvvetlerine de yardımcı olacak şekilde uyuşturucu ve benzeri tehditlere karşı da öğrencileri koruyor. Ayrıca zabıtalar, yer yer öğrencilere eşlik ederek, gerektiğinde trafiği durdurarak, veliler ve öğrencilerle birlikte sürücülere trafik kurallarını ve işaretlerini anlatarak görevlerini sürdürüyorlar.