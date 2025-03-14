Atölye çalışması "Mahalle kültürünün dayanışmacı ruhundan beslenen bir kolektif üretim alanı oluşturmayı" hedefliyor. Kadınlar, "Yaşadıkları çevreden, kendi deneyimlerinden, mücadelelerinden ve hayallerinden ilham alarak sinemanın diliyle" kendilerini ifade edecek. Proje ile kadınların sanatta, üretimde ve kamusal alanda daha fazla yer almasının önünün açılması ve birlikte öğrenerek güçlendikleri bir alanın sunulması hedefleniyor.

Kadınlar ilk filmlerini çekecek

Proje kurucusu, filmleri ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan, yapımcı ve yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit, bu projeyle farklı kesimlerden gelen daha önce hiç kamera eline almamış kadınların bir araya geldiklerine değinerek, "Katılımcılar bu çalışmada sade bir sinema seyircisi olmaktan çıkıp senaryo yazmaktan çekim tekniklerine ve kurguya uzanan tüm süreci öğrenecek. Sonra kendi öykülerini senaryolaştırıp ilk filmlerini çekecekler. Bu film onların sinemayla tanışıp kendi filmlerini çekme yolculuğunu ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası festivallere katılma amacı taşıyor" dedi.

Yeni "Füruzan"lar yetişecek

Çocukluğunun ve gençliğinin Maltepe’de geçtiğini ve böyle anlamlı bir projeyle Maltepeli kadınlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yiğit, yönetmen Nejla İmancı’nın koordinatörlüğündeki projeye yazar Füruzan’a ithaf ederek Füruzan ismini verdiklerini söyledi.