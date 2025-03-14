Nedeni ise ustanın Atatürk’e olan çarpıcı benzerliğiydi. Bu ilginç karşılaşmayı sosyal medya platformu X’te paylaşan Bursalı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Tesisatçımız Atatürk Çıktı!"

Evindeki su tesisatıyla ilgilenmesi için çağırdığı ustayı gören vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi. Hemen bir fotoğraf çekerek, "Bizim evin tesisatçısı Atatürk çıktı. Şoklar içerisindeyim. Tüylerim diken diken. Duygulandım." ifadeleriyle X’te paylaştı. Kısa sürede viral olan fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gerçek Mi, Montaj Mı?

Bazı kullanıcılar fotoğrafın gerçek olup olmadığını sorgularken, paylaşımı yapan kişi durumu netleştirmek için tesisatçıyla bir selfie çekerek ikinci bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım da yoğun ilgi gördü ve tartışmalara son verdi.

Daha önce de zaman zaman farklı isimler Atatürk’e benzerlikleriyle gündem olmuştu. Bursa’da ortaya çıkan bu yeni "benzerlik" ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tesisatçının kim olduğu merak konusu olurken, bazı kullanıcılar onun bir televizyon programına çıkması gerektiğini bile önerdi.

Bu beklenmedik karşılaşma, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.